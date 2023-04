Schippers trotz Minus: "2023 wird der Turnaround gelingen"

Geschäftsführer Stephan Schippers vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach blickt trotz eines erneuten Minus im zweistelligen Millionenbereich optimistisch in die Zukunft. "Der Corona-Schock ist vorbei, 2023 wird uns der Turnaround gelingen. Die Corona-Folgen waschen sich jetzt raus ? so kommen wir wieder in die schwarzen Zahlen", sagte Schippers vor der am Montag stattfindenden Mitgliederversammlung der Rheinischen Post.