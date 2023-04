Tah: Leverkusens Leader als Sinnbild für neue Stabilität

Durch das 2:0 (1:0) gegen RB Leipzig liegen die Leverkusener im Rennen um die internationalen Plätze in aussichtsreicher Position, sogar die Champions-League-Ränge sind fünf Spieltage vor Saisonende bei sechs Punkten Rückstand nicht gänzlich außer Sichtweite. Wer hätte nach dem katastrophalen Saisonstart gedacht? Im Oktober noch stand Bayer auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Dass nun in der Europa League der Titel greifbar ist und auch die Bundesliga-Saison noch versöhnlich beendet werden kann, ist zum einen ein Verdienst von Trainer Xabi Alonso. Und zum anderen ein Verdienst der Defensive um Tah: Seit acht Ligaspielen ist die Werkself nun ungeschlagen, dabei kassierte das formstärkste Team der Liga nur sechs Gegentreffer.

Nicht wenige sehen in Tah für den Hauptgrund für die neue Stabilität. "Er ist ein Leader", lobte Alonso. Teamkollege Nadiem Amiri geriet angesprochen auf Tah gar ins Schwärmen: "Ich habe Jonah noch nie so stark gesehen, wie in den letzten Wochen. Das ist unfassbar, wie er sich gerade entwickelt."