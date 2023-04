VfB Stuttgart: "Drei Aufgaben!" Neu-Trainer Hoeneß verrät Plan für Abstiegskampf

Am späten Montagnachmittag war es so weit: Bruno Labbadia wurde als Cheftrainer beim VfB Stuttgart freigestellt.

Sein Nachfolger - ein durchaus prominenter Name - wurde im selben Atemzug bekannt gegeben: Sebastian Hoeneß übernimmt die Geschicke beim fünfmaligen deutschen Meister und soll diesen zum Klassenerhalt führen.

„Es geht um die unmittelbare Wirkung, aber auch um das, was wir über die Saison hinaus beim VfB vorantreiben wollen“, ließ sich Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zitieren.

Hoeneß über Hoffenheim-Aus: „Nicht richtig“

Durch Spar-Maßnahmen, ausbleibende Verstärkungen und schließlich massive Personalprobleme durch „ Corona-Erkrankungen und Verletzungen“ sei eine „Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit entstanden“, meinte Hoeneß. „Auf der einen Seite ist Fußball Ergebnissport, das ist mir klar.“ Seine Lehren aus seiner Zeit bei Hoffenheim will er trotzdem gezogen haben.

Hoeneß entwickelte Musiala, Tillmann und Richards bei Bayern II

FC Bayern München: Reserve holt Titel in 3. Liga - Hoeneß wird nass gemacht

Musiala hatte einst seine ersten Profi-Tore in der 3. Liga unter Hoeneß geschossen und war unter ihm zum Zweitjüngsten Debütanten (nach David Alaba) der Drittliga-Geschichte geworden, seitdem ging die Karriere steil nach oben.

Nun unterschrieb Hoeneß bis 2025 beim VfB, zu dem er eine „große emotionale Verbindung“ verspüre. „Ich habe schon in meiner Jugend den Verein als Fan begleitet, hier habe ich mehrere Jahre in der Jugend selbst gespielt und 1999 mit der U17 den deutschen Meistertitel gewonnen“, betonte der 40-Jährige seine enge Verbindung zum Verein.

Ziele: Hoeneß liefert klaren Fahrplan für den VfB

Außerdem lieferte er sofort einen Fahrplan für die kommenden Wochen. „Für uns gibt es jetzt drei Aufgaben, und zwar genau in dieser Reihenfolge“, erklärte Hoeneß. Oberste Priorität sei es, „das Pokalspiel in Nürnberg erfolgreich zu gestalten“. Anschließend ginge es darum, „den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen“.