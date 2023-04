Wie viel Hoeneß-Power noch im FC Bayern steckt - und was ihm Sorgen macht

Erst der Kabinen-Besuch nach dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City vor einer Woche, dann das Vier-Augen-Gespräch mit Thomas Tuchel auf den Trainingsplatz in dieser Woche: Die Krise des FC Bayern geht nicht spurlos an Uli Hoeneß vorbei!

Er, der sich mit öffentlichen Auftritten eigentlich zurückhalten wollte, ist plötzlich wieder präsent. Dass sein Wort an der Säbener Straße ohnehin noch immer sehr viel Gewicht hat: ein offenes Geheimnis!

Hoeneß trug Tuchel-Entscheidung voll mit

Keine Überraschung also, dass Tuchel bei seiner Vorstellung den Namen Uli Hoeneß explizit erwähnte und versprach: „Ich werde gut auf seinen Klub aufpassen!“

Hoeneß trug die Entscheidung, Julian Nagelsmann zu entlassen und Tuchel zu verpflichten, voll mit! Und er hält sie für richtig. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic stehen diesbezüglich auch intern nicht in der Kritik.

Vielmehr, und das berichtet SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“, macht sich Hoeneß über die Leistungen der Mannschaft sowie die Rolle von Vorstandschef Kahn Gedanken, den er schon länger skeptisch sieht.

Setzt sich Hoeneß wieder für Salihamidzic ein?

Bei der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am 22. Mai soll die schwache, möglicherweise ohne Titel endende Saison aufgearbeitet werden.

Dabei wird unter anderem die Zukunft der Bosse – auch die Personalie Salihamidzic – zur Sprache kommen. Fakt ist: Hoeneß setzte sich in den vergangenen Jahren immer wieder für Salihamidzic ein – gerade rund um den Zoff mit Ex-Coach Hansi Flick 2021.

