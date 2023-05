Abschied von Eintracht-Star steht fest! Touré verlässt Frankfurt nach der Saison

„Almamy hat in den vergangenen Jahren viel mit der Eintracht erlebt und man konnte sich immer auf ihn verlassen, wenn er gebraucht wurde. Für immer wird natürlich der Triumph in Sevilla in Erinnerung bleiben, wo er auch auf dem Platz stand und seinen Beitrag geleistet hat. Wir sind ihm dafür sehr dankbar und wünschen ihm auf seinem weiteren Karriereweg alles Gute“, wird Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung des Bundesligisten zitiert.