"An einem Abend hat Tuchel angerufen": Weigl-Anekdote über den heutigen Bayern-Coach

Mit 19 Jahren kam er von 1860 München zum BVB in die Bundesliga und wurde dort unter Thomas Tuchel sofort zur wichtigen Stütze. Bereits in seinem ersten Jahr machte der defensive Mittelfeldspieler satte 51 Pflichtspiele.

Tuchel überredete Weigl zum Wechsel

„An einem Abend hat mich Thomas Tuchel dann angerufen. Ich war total nervös. Er fing an mit der Frage: ‚Darf ich sagen, was ich über dich denke?‘ Er hat mir dann minutenlang beschrieben, wer ich überhaupt bin auf dem Platz. Er sagte mir, was ich schon gut mache, aber auch, was ich falsch mache. Und ich dachte nach jedem Satz: Stimmt!“, meinte Weigl.