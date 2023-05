Attacke gegen Polizisten: Ex-Werder-Profi zu Haftstrafe verurteil

Yatabaré, der zwischen 2016 und 2018 beim SV Werder Bremen unter Vertrag stand, ging dagegen in Berufung und war unter richterlicher Aufsicht zunächst freigelassen worden. Bislang hoffte er noch auf ein milderes Urteil - vergebens.

Yatabaré schlug einen Zivilpolizisten

Es geht um einen Vorfall aus der Bremer Zeit des zentralen Mittelfeldspielers: Yatabaré hatte 2017 auf einem Pariser Flughafenparkplatz einen Grenzpolizisten in Zivil ins Gesicht geschlagen . Der aus Mali kommende Profi verletzte den Beamten, der daraufhin für drei Wochen arbeitsunfähig war, dabei am Sehnerv des Auges.

Polizist habe sich nicht zu erkennen gegeben

Auf Bitten von Yatabarés Frau habe der Mann die Waffe schließlich in sein Auto zurückgelegt, den Fußballprofi aber zu einem Kampf herausgefordert. Und: Als der Mann auf ihn zukam, habe er ihn mit einem Schlag außer Gefecht gesetzt, gab der ehemalige Bremer zu.

Yatabaré steht aktuell beim französischen Zweitligisten FC Sochaux-Montbéliard unter Vertrag. Durch die Haftstrafe erreicht seine Karriere einen Tiefpunkt, nachdem es rein sportlich schon in den vergangenen Jahren immer weiter bergab gegangen war.

Karriereende für Ex-Werder-Profi?

Doch in der Hansestadt lief es wenig gut. Yatabaré kam nur auf zwölf Pflichtspiele, wurde 2017 an Antwerpen verliehen und ein Jahr später auch an die Belgier verkauft.