Bundesliga: Augsburg bleibt trotz Niederlage in Mönchengladbach erstklassig

Tor-Debütant Luca Netz (3.) und Nationalspieler Jonas Hofmann (40.) trafen für die Borussia und brachten den FCA an den Abgrund, Robert Gumny sah zudem wegen einer Notbremse (45.+3) Rot. Weil aber die Konkurrenz mitspielte, bleibt den Fuggerstädtern auch nach drei Niederlagen in Folge ein drohendes "Nachsitzen" in der Relegation erspart - das 13. Erstliga-Jahr in Folge kann kommen.