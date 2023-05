Bochum-Trainer Letsch: "Nicht in Aktionismus verfallen"

Für Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum gilt es im Abstiegskampf, kühlen Kopf zu bewahren. „Man muss aufpassen, dass wir nicht in Aktionismus verfallen“, sagte der Coach vor dem wegweisenden Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Es bringe jetzt nichts, „über Glasscherben“ zu laufen.