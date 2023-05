Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Sport-Club Freiburg, 4:2 (3:0)

Die 22.012 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Kevin Behrens brachte den 1. FC Union Berlin bereits in der fünften Minute in Front. Doppelpack für das Team von Trainer Urs Fischer: Nach seinem ersten Tor (36.) markierte Sheraldo Becker wenig später seinen zweiten Treffer (38.). Nach dem souveränen Auftreten von Union überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Christian Streich von Freiburg nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Christian Günter blieb in der Kabine, für ihn kam Noah Weißhaupt. In der 53. Minute änderte Christian Streich das Personal und brachte Kenneth Schmidt und Michael Gregoritsch mit einem Doppelwechsel für Kiliann Sildillia und Yannik Keitel auf den Platz. Manuel Gulde schoss die Kugel zum 1:3 für den Sport-Club Freiburg über die Linie (56.). Mit einem Elfmeter von Vincenzo Grifo kam der Gast noch einmal ran (70.). Das 4:2 des 1. FC Union Berlin stellte Aissa Laidouni sicher (80.). Mit Becker und Jerome Roussillon nahm Urs Fischer in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jamie Leweling und Niko Gießelmann. Am Ende blickte Union auf einen klaren 4:2-Heimerfolg über den SC.