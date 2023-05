Bundesliga: 1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen, 1:0 (0:0)

Nach nur 24 Minuten verließ Niklas Schmidt von Werder das Feld, Maximilian Philipp kam in die Partie. Bis der Unparteiische Ittrich (Hamburg) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 63. Minute änderte Urs Fischer das Personal und brachte Paul Seguin und Sven Michel mit einem Doppelwechsel für Janik Haberer und Aissa Laidouni auf den Platz. Mit Kevin Behrens und Christopher Trimmel nahm Urs Fischer in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jordan Siebatcheu und Josip Juranovic. Tore blieben den 22.012 Zuschauern bis zur 81. Minute, in der Rani Khedira für Union zum 1:0 erfolgreich war, vorenthalten. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Heimteam und Bremen aus.

Der 1. FC Union Berlin schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Auf die eigene Defensive konnte sich Union in dieser Saison verlassen, was die lediglich 38 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Für den 1. FC Union Berlin lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 18 Siegen, acht Remis und nur acht Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. Zufrieden kann der 1. FC Union Berlin mit der Leistung in den letzten Spielen nicht sein. Will Union in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen, muss man zu besserer Form zurückfinden.