Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Schalke 04, 2:3 (0:1)

Die Elf von Thomas Reis ging durch Marius Bülter in der 26. Minute in Führung. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Gäste bestehen. Bo Svensson schickte Nelson Weiper aufs Feld. Danny da Costa blieb in der Kabine. Für das erste Tor des FSV war Leandro Barreiro verantwortlich, der in der 53. Minute das 1:1 besorgte. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Tom Krauß vor den 33.305 Zuschauern den dritten Treffer des Spiels für Schalke erzielte. In der 65. Minute änderte Bo Svensson das Personal und brachte Aymen Barkok und Marcus Ingvartsen mit einem Doppelwechsel für Jae-Sung Lee und Ludovic Ajorque auf den Platz. Aaron Martin Caricol beförderte das Leder zum 2:2 von Mainz in die Maschen (70.). Mit Simon Terodde und Kenan Karaman nahm Thomas Reis in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sebastian Polter und Dominick Drexler. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Bülter. In der Nachspielzeit war Bülter zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den FC Schalke 04 (102.). Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte das Heimteam noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der 1. FSV Mainz 05 am Ende nicht mehr.