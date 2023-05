Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 (Freitag, 20:30 Uhr)

Am kommenden Freitag trifft der 1. FSV Mainz 05 auf den FC Schalke 04. Der FSV musste sich im vorigen Spiel dem VfL Wolfsburg mit 0:3 beugen. S04 schlug den SV Werder Bremen am Samstag mit 2:1 und hat somit Rückenwind. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Schalke denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.