Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Borussia Mönchengladbach, 2:2 (2:0)

Amine Adli brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Der Treffer von Kerem Demirbay aus der 20. Minute bedeutete vor den 30.210 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten von Leverkusen. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Jonas Hofmann verkürzte für Gladbach später in der 58. Minute auf 1:2. Lars Stindl, der von der Bank für Christoph Kramer kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (64.). Gelesen war die Messe für die Elf von Daniel Farke noch nicht, als Patrick Herrmann und Nathan Ngoumou bei einem Doppelwechsel für Stefan Lainer und Luca Netz auf das Feld kamen (86.). Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Stindl mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 90. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Rot für Piero Hincapie von Bayer 04 Leverkusen in der 94. Minute. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich die Heimmannschaft und Borussia Mönchengladbach die Punkte teilten.