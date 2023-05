Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg, 2:0 (2:0)

Die 52.186 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Luca Netz brachte Borussia Mönchengladbach bereits in der dritten Minute in Front. Ehe der Unparteiische Dr. Jöllenbeck (Freiburg) die Protagonisten zur Pause bat, traf Jonas Hofmann zum 2:0 zugunsten der Elf von Coach Daniel Farke (40.). Die ersten 45 Minuten endeten für Augsburg denkbar ungünstig. Robert Gumny wurde mit der Roten Karte vom Platz gestellt (49.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Enrico Maaßen Dion Drena Beljo und Elvis Rexhbecaj vom Feld und brachte Ruben Vargas und Maximilian Bauer ins Spiel. Mit Stefan Lainer und Florian Neuhaus nahm Daniel Farke in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marvin Friedrich und Tony Jantschke. Den Grundstein für den Sieg über den FC Augsburg legte die Borussia bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.