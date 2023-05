Bundesliga: Das bewegte Köln-Kapitän Jonas Hector zum Karriereende

Ausgerechnet an seinem 33. Geburtstag wird Jonas Hector seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Der Kapitän des 1. FC Köln wird am 27. Mai gegen den FC Bayern voraussichtlich sein 228. Bundesliga-Spiel bestreiten - und danach in Fußballrente gehen.

Wie der ehemalige DFB-Spieler im Interview mit 11Freunde erklärte, habe er vor allem keine Lust mehr „auf die Öffentlichkeit, in der man als Profi zwangsläufig steht, auf den ständigen Druck. Beim FC haben wir uns in den letzten Jahren nie in ruhigen Fahrwassern befunden. Ich möchte nicht mehr in dem Gefühl leben, ständig ums Überleben zu kämpfen.“ Der 32-Jährige wolle vor allem mehr Zeit mit seiner Frau und seinem Sohn verbringen.