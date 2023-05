Bundesliga: FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt, 2:2 (1:1)

Die 61.575 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Simon Terodde brachte Schalke bereits in der ersten Minute in Front. In der 21. Minute brachte Daichi Kamada den Ball im Netz des Heimteams unter. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Lucas Silva Melo machte in der 59. Minute das 2:1 von Frankfurt perfekt. In der 85. Minute erzielte das Team von Thomas Reis den Ausgleich. Letztlich gingen Schalke und die Eintracht mit jeweils einem Punkt auseinander.