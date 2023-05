Bundesliga: Feier geplant? BVB im Meisterkampf mit FC Bayern - "Wir werden nichts Verrücktes machen"

Drei Siege allein würden dem BVB bei der Jagd nach dem neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte jedoch nicht reichen. Der Tabellenzweite ist vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (ab 18.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) bei einem Punkt Rückstand auf einen erneuten Patzer des Spitzenreiters aus München angewiesen. Sonst feiert man in München zum elften Mal in Folge den Titel auf dem Rathausbalkon - vielleicht sogar zusammen mit der Frauenmannschaft .

Dortmund bereitet sich auf Meisterfeier vor

Schützenhilfe des königsblauen Erzrivalen in München wäre eine besondere Note in einer ohnehin außergewöhnlichen Spielzeit.

Öffentliche Feiern soll es nach dem letzten Spiel gegen den FSV Mainz 05 am 27. Mai geben. „Die Vorbereitungen für einen möglichen Meister-Einsatz in Dortmund haben längst begonnen. Das Wort Meisterfeier ist in den letzten Tagen so oft in Dienstbesprechungen gefallen, wie im gesamten Jahr zuvor nicht“, verriet Polizeisprecher Peter Bandermann der Bild.