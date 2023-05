Bundesliga-Finale! Borussia Dortmund - Mainz 05 und Köln - FC Bayern LIVE im TV, Stream und Ticker

Showdown in der Bundesliga!

Zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern kommt es am 34. Spieltag zur Entscheidung im Meisterschaftskampf. Die Schwarz-Gelben verfügen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Münchner über die Pole Position, um erstmals nach 2012 wieder die Meisterschale in die Luft recken zu können. Ein Sieg gegen Mainz im heimischen Signal-Iduna-Park reicht dem BVB, um die Bayern endgültig hinter sich zu lassen.

Die Münchner hingegen müssen beim 1. FC Köln antreten und zwingend gewinnen, um die Chance auf den elften Meistertitel in Folge am Leben zu erhalten. Sollten die Bayern gewinnen und Dortmund Punkte liegen lassen, geht die Schale erneut nach München.

Bundesliga: Borussia Dortmund - Mainz 05

Pure Euphorie in Dortmund! Nach elf Jahren steht das Team von Edin Terzic kurz vor dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Der BVB liegt nach 33 Spieltagen mit 70 Punkten an der Tabellenspitze und hat dank des 3:0-Auswärtssieges in Augsburg alles in eigener Hand. Ein Sieg gegen Mainz reicht den Dortmundern sicher zum Titel.

Edin Terzic will sich keinen wilden Motivationsriten hingeben. „Das Spielfeld ist genauso groß wie letzte Woche, der Ball genauso rund“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz, der als „Mann aus der Kurve“ einer der Helden des neunten Meistertitels wäre.

Alles soll so normal wie nur möglich ablaufen. „Der Schlüssel ist, in einer besonderen Woche nichts Besonderes zu tun“, betonte Terzic. „Es geht nicht um außergewöhnliche Dinge, es geht darum, auszublenden, wo man steht und wann das Spiel ist. Wir wollen den gemeinsamen Weg krönen.“

Den Showdown verpassen könnte womöglich Jude Bellingham, der bereits das Augsburg-Spiel angeschlagen aussetzen musste. Ob der Engländer rechtzeitig fit wird, ließ Terzic noch nicht durchsickern: „Bei Jude ist noch ein Fragezeichen, er hat in den letzten Tagen sein Trainingsprogramm intensivieren können, das sieht ganz gut aus.“

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Brandt, Guerreiro - Malen, Adeyemi - Haller

Mainz: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Stach, Ingvartsen - Onisiwo

Bundesliga: Köln - FC Bayern

Nur rund 100 Kilometer weiter entfernt sieht die Gefühlswelt am Samstagmittag etwas anders aus. Der FC Bayern reist nach der 1:3-Niederlage gegen Leipzig als Tabellenzweiter nach Köln und muss zwingend gewinnen, um die Chance auf den elften Titel in Serie am Leben zu halten.

Der FC Bayern droht, nach der Champions League und dem DFB-Pokal auch die lange sicher geglaubte Meisterschaft noch zu verspielen. Thomas Tuchel, der Mitte März für Julian Nagelsmann in München übernahm, ist sich der prekären Situation bewusst.

Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FC Bayern München!

Seine Verantwortung hatte Tuchel bereits betont, als er vorgestellt wurde in München. Außerordentlich optimistisch war er damals an seine Aufgabe herangegangen. „Die DNA des Klubs ist eine Verpflichtung“, sagte er, und ja: „Man kann mit diesem Kader um jeden Titel mitspielen.“ Dass es ganz anders gekommen ist, hat Tuchel zunehmend frustriert. Die Mannschaft, in die er sich früh „schockverliebte“, stellte er zuletzt immer häufiger in den Senkel.

Über die beiden Männer, die ihm mehr oder weniger den Auftrag zum Triple-Gewinn erteilt haben, wollte Tuchel am Freitag nichts Negatives sagen, Kahn und Salihamidzic „sind natürlich die maßgeblichen Ansprechpartner für mich bisher gewesen“. Vielleicht sind sie es ab Dienstag nicht mehr, in der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern könnte es zum großen Knall kommen. Gut möglich, dass dann mindestens einer von Tuchels Ansprechpartnern weg ist.

1. FC Köln - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Ljubicic, Kainz, Maina - Selke

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Gnabry - T. Müller

