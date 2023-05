Hertha-Drama in der Nachspielzeit! Debakel mit Abstieg perfekt

Nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum können die Hauptstädter auch theoretisch am letzten Spieltag nicht mehr den Klassenerhalt schaffen. Nach zehn Jahren muss der Hauptstadtklub wieder in der Zweite Liga. Insgesamt ist es der siebte Abstieg des Klubs.

Die Berliner führten lange mit 1:0 durch das Tor von Lucas Tousart. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit köpfte Keven Schlotterbeck den Ausgleich und die Hertha Berlin damit in die Zweite Liga.

Boateng in Tränen: „Ich liebe den Verein“

Die Bochumer freuten sich zwar über den Punkt, fokussierten sich aber auch sofort auf das entscheidende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. „Wir haben es am kommenden Wochenende in der eigenen Hand. Mit einem Sieg können wir in der Liga bleiben oder zumindest hochwahrscheinlich, wenn morgen nichts allzu großes passiert“, sagte Schlotterbeck mit Blick auf das Spiel des VfB Stuttgart am Sonntag bei Manz 05 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).