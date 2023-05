Bundesliga: Hertha BSC – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf die Hertha. Am vergangenen Spieltag verlor Hertha BSC gegen den 1. FC Köln und steckte damit die 18. Niederlage in dieser Saison ein. Letzte Woche gewann der VfL Bochum 1848 gegen den FC Augsburg mit 3:2. Somit belegt Bochum mit 28 Punkten den 17. Tabellenplatz. Gelingt die Wiedergutmachung? Die Hertha möchte den letzten Auftritt, als man gegen den VfL verlor (1:3), vergessen machen.