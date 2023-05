Bundesliga HEUTE: Leverkusen - Köln und Mainz - Schalke LIVE im Stream und Ticker

Anstatt einem Spiel bekommen Fußballfans am Freitag gleich zwei Bundesligapartien zum Auftakt in den 31. Spieltag geboten. Dabei verspricht sowohl das Rheinderby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln sowie dem Schalke-Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 spannende Unterhaltung.

Grund für den doppelten Bundesligaspaß ist die Spielverlegung des Rheinderbys von Sonntag auf Freitag. Da die Werkself am Donnerstag in der Europa League das Halbfinal-Hinspiel bei AS Rom bestreitet, hatten die Verantwortlichen um diese Verlegung gebeten.

Das sorgte allerdings auch für schlechte Stimmung im Vorfeld der Partie auf Kölner Seite. Speziell die Kommunikation der Verlegung hatte beim FC für Kritik gesorgt, der Verein fühlte sich bei der Entscheidung nicht mitgenommen. Leverkusen drückte mittlerweile sein Bedauern aus.

So können Sie Leverkusen - Köln LIVE verfolgen:

FC-Coach Steffen Baumgart zeigte sich davon auf der obligatorischen Pressekonferenz immer noch genervt, wollte jedoch den Fokus auf das Spiel richten. „Die Situation ist jetzt so. Die nehmen wir jetzt an. Und dann ist auch okay. Alles andere ist Geplänkel und braucht auch keiner.“

Köln kämpft gegen eine schwarze Serie

Und diesen Fokus können die Geißböcke durchaus gebrauchen. In der Tabelle steht das Team zwar souverän im Tabellenmittelfeld und hat mit sieben Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beste Chancen auf einen vorzeitigen Klassenerhalt. Aber es gilt noch eine schwarze Serie endlich zu brechen und nicht mit in die neue Spielzeit zu nehmen.

Die letzten sechs Partien an einem Freitag gingen allesamt verloren. Der letzte Sieg zum Wochenendauftakt datiert vom 1. Oktober 2021 - damals gewann man gegen Greuther mit 3:1. In dieser Saison standen zwei Freitagsspiele auf dem Programm, die gegen Mainz (0:5) und Bochum (0:2) verloren gingen.

„Es wäre mal wieder an der Zeit, dass wir an einem Freitag gewinnen, damit wir am Wochenende entspannt Fußball schauen können“, ist sich auch FC-Abwehrspieler Benno Schmitz dieser schwarzen Serie bewusst, geht aber selbstbewusst in das Derby: „Wir haben uns bislang vor niemandem versteckt. Deswegen werden wir auch dort unser Spiel durchziehen.“

Mit neuer Kraft nach Mainz

Gegen den SV Werder Bremen feierte der FC Schalke 04 am vergangenen Spieltag einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Mit einem Sieg in Mainz könnte Königsblau erstmals seit dem neunten Spieltag wieder - zumindest über Nacht - einen Abstiegsplatz verlassen.

Dafür muss Schalke aber seine Auswärtsschwäche endlich ablegen. Bislang gelang in dieser Saison erst ein Sieg auf fremdem Platz. Am 23. Spieltag gewann das Team von Trainer Thomas Reis 2:0 beim VfL Bochum.

So können Sie Mainz - Schalke LIVE verfolgen:

„Die Mannschaft ist gewillt, dass wir es auswärts besser machen als zuletzt“, zeigte sich der 49-Jährige im Vorfeld der Partie bei den Rheinhessen optimistisch und fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass das Umbiegen des Rückstands (gegen Bremen, Anm. d. Red.) noch einmal neue Kräfte freigesetzt hat.“