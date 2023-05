Bundesliga heute live: Borussia Dortmund - Gladbach live im TV, Stream und Ticker

Ausrutscher, Schützenfest, Ausrutscher, Schützenfest: So in etwas lässt sich die jüngste Bilanz von Borussia Dortmund zusammenfassen.

Nun steht am Samstagabend das nächste Endspiel im Kampf um die Meisterschaft an, Gegner im Signal Iduna Park ist Borussia Mönchengladbach. Um drei Spieltage vor Schluss die Chancen auf die Schale möglichst hoch zu halten, muss ein Sieg her.

Der BVB dürfte nach dem 6:0 aus der Vorwoche gegen den VfL Wolfsburg mit mächtig Selbstvertrauen in die Partie (um 18.30 im LIVETICKER) gehen. Es war das zweite Torfestival in den letzten vier Spielen (Frankfurt wurde mit 4:0 besiegt). Das große Aber: In eben jenen vier Partien gab es auch zwei völlig unnötige Unentschieden (gegen den VfL Bochum und gegen Stuttgart).

Bundesliga heute live: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Und mit Gladbach kommt ein Gegner, der Dortmund zuletzt mehrfach vor Probleme gestellt hat. Drei der letzten fünf Duelle gingen an die Fohlenelf. Gespielt wurde dabei aber jeweils in Mönchengladbach. Das letzte Heimspiel gewann der BVB mit 6:0!

Und auch in der laufenden Saison ist Dortmund extrem heimstark, 13 von 15 Spielen wurden gewonnen. Gladbach steht derweil in der Auswärtstabelle kurz vor den Abstiegsrängen, ein Sieg wurde in der Fremde bisher eingefahren. In Dortmund gewann Gladbach zuletzt 2014.

Die Vorzeichen sind also recht klar, Dortmund ist gegen den Mittelfeldklub klarer Favorit. Ausrutscher, Schützenfest, Ausrutscher, Schützenfest - und dann?

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller. - Trainer: Terzic

Mönchengladbach: Omlin - Lainer, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Kone - Hofmann, Neuhaus, Stindl - Ngoumou. - Trainer: Farke

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

So können Sie BVB - Gladbach live im TV & Stream verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky