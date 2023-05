Bundesliga heute live: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg im TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund kämpft weiter um die große Chance auf den Meistertitel.

Der BVB bekommt es am Sonntag um 17.30 Uhr (Liveticker) zum Abschluss des 31. Spieltags in der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Es geht um Punkte für den Titel - und ein bisschen um Revanche.

Das Hinspiel hatten die Dortmunder, die mit einem Punkt Rückstand auf den FC Bayern ins Wochenende gegangen waren, mit 0:2 verloren.

Bundesliga live: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

Beim Wiedersehen vor eigenem Publikum soll diesmal ein Sieg her. Weitere Ausrutscher, wie zuletzt das 1:1 gegen den VfL Bochum, aber auch beim 3:3 gegen Stuttgart, müssen ausbleiben, wenn man das zehnjährige Meister-Abo der Münchner in diesem Jahr tatsächlich beenden will.

„Ein Spitzenreiter muss gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel gewinnen und sein Ding durchziehen“, sagte Roman Weidenfeller der Welt vor der Partie.

Der Ex-Borussia führte aus: „Und wenn man das auf Schalke, in Stuttgart und in Bochum nicht schafft, muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Das machen die Jungs aber auch.“

Kann Wolfsburg den BVB schlagen?

Nicht nur für den BVB, auch für den VfL Wolfsburg geht es im Saisonendspurt noch um verdammt viel. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac will auf den letzten Metern noch die Teilnahme am Europacup klarmachen.

Auf Bayer Leverkusen, das am Freitag eine überraschende Niederlage gegen den 1. FC Köln kassierte, und Platz sechs fehlen zwei Punkte.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

BVB-Coach Terzic will nach dem Bayern-Sieg mit dieser Startformation gegen die Wölfe nachlegen und am Tabellenführer dranbleiben. Anstelle des angeschlagenen Guerreiro wechselt Ryerson von der rechten auf die linke Außenbahn und Wolf kommt zudem hinten rechts zum Zug.

„Rapha (Raphael Guerreiro) ist ein Top-Spieler, spielt eine überragende Saison, hat viele Tore und einige Vorlagen verbucht, doch wir wollten in diesem Spiel kein Risiko angehen, da er angeschlagen war und in dieser Woche nur am Freitag mit der Mannschaft trainiert hat“, erklärte Terzic seine Änderungen in der Aufstellung.

Und schob aber nach: „Im zweiten Durchgang kann es es aber sein, dass wir ihn brauchen. Und dann werden wir auch dieses Risiko eingehen.“

Dortmund: Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Ryerson – Bellingham, Can, Brandt – Malen, Haller, Adeyemi

Auf der Bank sitzen noch: Meyer, Guerreiro, Schlotterbeck, Passlack, Özcan, Reus, Reyna, Modeste, Moukoko. Nicht im Kader steht Bynoe-Gittens wegen eines verletzungsbedingten Ausfalls.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

VfL-Trainer Kovac will mit dieser Anfangself punkten und muss nach dem 3:0-Sieg gegen Mainz einmal umstellen: Für den an der Schulter verletzten Lacroix beginnt van de Ven, der zuletzt mit Gelb-Sperre pausiert hatte.

Wolfsburg: Casteels - Bornauw, Guilavogui, van de Ven - Arnold - Baku, Felix Nmecha, Svanberg - Kaminski - Wimmer, Wind

So können Sie Dortmund - Wolfsburg live im TV & Stream verfolge:

TV: -

Stream: DAZN