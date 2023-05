Bundesliga heute live: FC Bayern - Schalke im TV, Stream und Ticker - Müller von Beginn?

Drei Spieltage vor Schluss stehen sich unter anderem der FC Bayern und der FC Schalke gegenüber. Der deutsche Rekordmeister will im Heimspiel gegen den formstarken Abstiegskandidaten im Fernduell mit Borussia Dortmund vorlegen.

Der BVB ist erst am Abend dran, hat Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Bundesliga heute live: FC Bayern - FC Schalke

Berater-Wechsel! So geht's mit dem Bayern-Talent weiter

Berater-Wechsel! So geht's mit dem Bayern-Talent weiter

Das zwischenzeitlich abgeschlagene Kellerkind steht seit dem letzten Spieltag wieder über den Abstiegsrängen und will auch gegen Bayern möglichst etwas Zählbares mitnehmen.

Königsklassen-Duell in der Liga: Union - Freiburg

Der 1. FC Union Berlin empfängt den SC Freiburg zum direkten Duell um die Champions League. Die Eisernen (Vierter) und der Sportclub (Fünfter) liegen punktgleich hintereinander in der Tabelle. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit einem Sieg könnte man einen Konkurrenten distanzieren - und gleichzeitig zumindest vorübergehend an RB Leipzig vorbeiziehen, das einen Punkt mehr auf dem Konto hat. RB spielt am Sonntag gegen Bremen.

Verfolger kämpfen um Europa: Eintracht Frankfurt - FSV Mainz

In Frankfurt kommt es derweil zu einem Verfolgerduell. Die Eintracht empfängt den 1. FSV Mainz, Achter gegen Neunter. Die Mainzer haben zwei Punkte mehr auf dem Konto.

Für die Frankfurter ist es das erste Spiel, seit der Verkündung, dass Trainer Oliver Glasner den Verein am Saisonende verlassen wird. In den weiteren Spielen am Samstagnachmittag treffen der VfL Bochum und der FC Augsburg sowie der VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim aufeinander.