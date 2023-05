Bundesliga: Jetzt wackeln auch Bayerns Party-Pläne

Neben der Meisterschaft wackelt jetzt automatisch auch die Meisterfeier! Nach SPORT1 -Informationen steht schon seit Wochen der Plan einer gemeinsamen Party mit den Bayern-Frauen am Marienplatz.

Es gibt sogar das Gedankenspiel, dass Thomas Tuchel und seine Stars im Falle eines Triumphes am Samstag das Team von Alexander Straus nach deren letztem Heimspiel am Sonntag gegen Turbine Potsdam (14 Uhr) mit einem Bus am FCB-Campus im Norden der Stadt abholen und anschließend Richtung City zum Rathaus fahren.