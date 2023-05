Bundesliga: RB Leipzig – FC Schalke 04, 4:2 (2:1)

Die 47.069 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Konrad Laimer brachte die Heimmannschaft bereits in der zehnten Minute in Front. In der 19. Minute erzielte Christopher Nkunku das 2:0 für Leipzig. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marcin Kaminski in der 28. Minute. Zur Pause reklamierte RB Leipzig eine knappe Führung für sich. Anstelle von Amadou Haidara war nach Wiederbeginn Kevin Kampl für RB im Spiel. S04 gelang mithilfe von Leipzig der Ausgleich, als Willi Orban das Leder in das eigene Tor lenkte (49.). RB Leipzig stellte in der 61. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte David Raum, Xaver Schlager und Yussuf Poulsen für Marcel Halstenberg, Laimer und Timo Werner auf den Platz. Dass RB in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Poulsen, der in der 82. Minute zur Stelle war. In der Nachspielzeit besserte Nkunku seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Leipzig erzielte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug RB Leipzig Schalke 4:2.