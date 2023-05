Bundesliga schreibt Geschichte: Warum es zwei Spiele am Freitagabend gibt!

Erstmals seit 2000 finden an einem Freitag wieder zwei Bundesliga-Spiele statt. Neben der Partie zwischen Mainz 05 und Schalke 04 treten auch Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln gegeneinander an.

Der Grund ist eine Spielverlegung, die die DFL auf Antrag der Werkself gewährte. So bat Leverkusen, statt Sonntag am Freitag anzutreten, um eine längere Vorbereitungszeit für das Halbfinale der Europa League bei der AS Rom zu haben. Dieses findet am kommenden Donnerstag statt.