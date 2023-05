Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr)

Werder will gegen den FC die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Bremen zog gegen RB Leipzig am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Köln siegte im letzten Spiel gegen Hertha BSC mit 5:2 und liegt mit 38 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Gelingt dem SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln die Revanche? Nach dem 1:7 im Hinspiel hat man noch eine Rechnung offen mit den Hausherren.

Die Heimbilanz von Werder ist ausbaufähig. Aus 16 Heimspielen wurden nur 16 Punkte geholt. In der Verteidigung der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 60 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die bisherige Ausbeute der Mannschaft von Ole Werner: zehn Siege, fünf Unentschieden und 16 Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für Bremen in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.