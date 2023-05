Bundesliga: SV Werder Bremen – FC Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr)

Bremen steht gegen den FC Bayern München eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des SV Werder Bremen ernüchternd. Gegen den FC Schalke 04 kassierte man eine 1:2-Niederlage. Der FCB strich am Sonntag drei Zähler gegen Hertha BSC ein (2:0). Man sieht sich immer zweimal im Leben, und so hat Werder gegen die Bayern die Möglichkeit, Wiedergutmachung für die 1:6-Hinspielniederlage zu betreiben.