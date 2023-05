Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Augsburg, 3:2 (1:1)

Der VfL Bochum 1848 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christopher Antwi-Adjei traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Arne Maier versenkte den Ball in der 29. Minute im Netz der Heimmannschaft. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Jeffrey Gouweleeuw erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem VfL durch einen Selbsttreffer das 2:1 (59.). In der 62. Minute erhöhte Anthony Losilla auf 3:1 für die Mannschaft von Coach Thomas Letsch. Mit einem Doppelwechsel wollte Augsburg frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Enrico Maaßen Irvin Cardona und Robert Gumny für Mergim Berisha und Maximilian Bauer auf den Platz (68.). Kelvin Yeboah, der von der Bank für Maier kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (78.). Kurz vor Ultimo war noch Yeboah zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des FC Augsburg verantwortlich (85.). Mit Philipp Förster und Dominique Heintz nahm Thomas Letsch in der 89. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Vasilios Lampropoulos und Keven Schlotterbeck. Am Ende behielt Bochum gegen den FCA die Oberhand.