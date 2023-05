Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten sechs Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will der VfL Bochum 1848 gegen den FC Augsburg in die Erfolgsspur zurückfinden. Der VfL musste sich am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:2 geschlagen geben. Der FCA siegte im letzten Spiel gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:0 und belegt mit 34 Punkten den 13. Tabellenplatz. Gelingt Augsburg die Revanche? Im Hinspiel kassierten die Gäste eine knappe Niederlage gegen Bochum.