BVB: Beeindruckende Statistik unterstreicht Adeyemis Topform - Nationalspieler überragt gegen Wolfsburg

Der 21 Jahre alte Flügelflitzer war ein ständiger Unruheherd, vom Gegner kaum zu halten und vor dem Tor eiskalt. Wie gut der Nationalspieler aktuell in Form ist, verdeutlicht folgende Statistik: Adeyemi erzielte in diesem Jahr in der Bundesliga sechs Tore und gab dazu auch noch fünf Vorlagen. Es hätten sogar sieben Tore sein können, wenn der BVB-Star nicht noch einen Elfmeter über das Wölfe-Tor gejagt hätte.