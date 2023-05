BVB: Wettlauf gegen die Zeit! So ist der Stand bei Bellingham

Mittelfeldspieler Jude Bellingham macht in der Vorbereitung auf das große Bundesliga-Meisterfinale mit Borussia Dortmund Fortschritte – ob es nach seiner Knieverletzung für einen Einsatz reicht, steht aber noch nicht fest.

„Bei Jude ist noch ein Fragezeichen, er hat in den letzten Tagen sein Trainingsprogramm intensivieren können, das sieht ganz gut aus“, berichtete Trainer Edin Terzic vor dem letzten Saisonspiel am Samstag gegen den FSV Mainz 05 . Der Einstieg ins Mannschaftstraining sei für den Donnerstagnachmittag geplant.

Terzic: „Wir wollen Jude definitiv im Kader haben“

Denn für den BVB-Trainer ist klar: „Wir wollen Jude definitiv im Kader haben am Samstag. Wir hoffen einfach, dass der Fleiß, den er in den letzten 14 Tagen gezeigt hat, belohnt wird, dass er am Wochenende zur Verfügung steht.“