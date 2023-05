BVB in Augsburg ohne Bellingham - Hoffnung auf Mainz-Spiel

Borussia Dortmund bestreitet das Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg am Sonntag wie erwartet ohne Jude Bellingham. Der englische Nationalspieler hatte die ganze Woche wegen anhaltender Kniebeschwerden nicht trainieren können. Er werde aber alles dafür tun, so der 19-Jährige bei Twitter, „dass ich nächste Woche wieder dabei sein kann“. Der BVB empfängt im engen Titelrennen am letzten Spieltag den FSV Mainz 05.