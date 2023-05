BVB: PK LIVE mit Trainer Edin Terzic vor Wolfsburg über Meisterhoffnungen und Bayern

Um mit Tabellenführer Bayern mitzuhalten und die Meisterchancen zu wahren, ist ein Sieg Pflicht. Trainer Edin Terzic spricht auf der PK über die Wölfe, mögliche Verletzte und seine Meisterhoffnungen.

+++ Terzic über mögliche Ratgeber +++

Es gibt innerhalb der Mannschaft und des Vereins, die das schon erlebt habe und mit denen ich mich austausche. Innerhalb meines engsten Kreises habe ich auch Leute, die auf mich aufpassen. Ich denke aber gerade gar nicht über die Ratschläge nach. Dass wir in dieser Saison in diese Situation kommen, hätten wir vor der Saison nicht gedacht. Nach dem Spiel in Gladbach wurden hier noch ganz andere Fragen gestellt. Jetzt stehen wir aber hier Anfang Mai und reden darüber, dass wir deutscher Meister werden können. Wir stehen ganz oben, weil wir hart arbeiten und nicht durch mein Grinsen. Es gibt so viel, worum es sich lohnt, nochmal alles zu geben.

+++ Terzic über Julian Brandt +++

Er ist extrem willig, extrem fleißig und gibt viel Gas im Training. Er zeigt eine gute Reaktion, wenn es mal nicht läuft. Natürlich brauchen wir auch Tore von ihm, aber es ist nicht so leicht, wenn man aus einer Verletzung kommt, wieder den Rhythmus zu haben. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass er uns helfen wird.

+++ Terzic über seine Worte an Menschen, die nichts vom BVB wissen +++

Komm am Sonntag ins Stadion und gucke es dir - das würde ich ihm sagen. Es ist etwas ganz besonderes für den Klub zu spielen und für ihn zu arbeiten. Bei all den Rückschlägen haben wir immer noch die Chance und da bleibt keine Zeit zum Hadern. Wir brauchen Euphorie und positive Energie.

+++ Terzic über den Austausch im Team +++

Wir haben eine sehr gute Dynamik in der Gruppe. Man merkt den Jungs an, dass es nicht egal war, was dort passiert ist, selbst bei den Jungs, die nicht im Kader standen. Sie gehen aber sehr gut miteinander um. Wir haben uns als Gruppe vorgenommen, dass große Ziel zu erreichen.

+++ Terzic über die Ansprache an die Mannschaft +++

In dem Fall war es so, dass wir keine Video gezeigt haben, denn wir wollten schnell einen Haken dransetzen. Es gibt weiterhin die große Chance. Wir haben jetzt noch vier Spiele Zeit, dass die Spiele in Bochum, in Stuttgart und auf Schalke nicht dazu führen, dass wir am Ende nicht ganz oben stehen. Wir haben daher den Fokus gerichtet, daraus zu lernen. Die Mannschaft hat daraufhin eine richtig gute Leistung im Training gezeigt. Es geht jetzt darum, dass wir uns inhaltlich verbessern müssen und wir uns nicht von den Emotionen leiten lassen dürfen.

+++ Terzic zu einer Trainer-Challenge +++

Ich hätte auf jeden Fall davon Gebrauch gemacht letzte Woche. Mir geht es darum, den Sport einfach gerechter zu machen und dass man Fehlentscheidung vermeidet. Es gibt Sportarten, in denen es schon gut läuft, und es etwas, was uns Trainer gut gefallen würde.

+++ Terzic zur Rolle als Jäger +++

Es hat sich in den vergangenen Wochen immer verändert. Wir wissen, dass wir es nicht in der eigenen Hand haben, aber wir wollen unsere Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem wir alle Spiele gewinnen. Es geht einfach darum, dass wir den Fokus auf uns richten müssen. Es bringt daher nichts, sich auf andere Dinge zu fokussieren. Wir wollen den Druck und die Spannung bis zum Saisonende aufrechterhalten. Wir können alle vier Spiele gewinnen, aber dafür müssen wir an unser Maximum kommen.

+++ Terzic zur Schiri-Diskussion +++

Leider war es nicht das erste Mal, dass wir solche Diskussionen hatten. Das ist nicht so einfach abzuhacken, aber dennoch ging es bereits am Samstagmorgen direkt darum, was wir hätten besser machen müssen. Es darf uns einfach nicht passieren, dass es lediglich eine Situation gibt, ob wir gewinnen oder eben nicht. Diese Woche haben wir genutzt, um uns zu verbessern und es allen anderen zu zeigen.

+++ Terzic zum Gegner +++

Ich finde, sie machen einen richtigen guten Job in Wolfsburg. Man merkt in dieser Saison, dass sie sehr viel Trainingszeit hatten und viele Dinge gut machen. Sie lassen sich bei den Standards immer wieder neue Dinge einfallen und haben viele Sprinter in ihrem Team. Wir sind gewarnt, aber wir sind sehr zuversichtlich. Wir werden jetzt alles reinwerfen, um die letzten vier Spiele zu gewinnen.

+++ Terzic zur Personallage +++

Die einzigen beiden Fragenzeichen, die wir haben, sich Raphael Guerreiro und Nico Schlotterbeck. Bei ihnen müssen wir noch die nächsten beiden Einheiten abwarten, ob sie für Sonntag fit sind.

+++ Terzic spricht über Meisterhoffnungen +++