BVB: „Von mir aus im Bierkönig“ - Niklas Süle hat schon den Meisterparty-Plan

BVB-Star Niklas Süle träumt von einer Meisterschaft mit Borussia Dortmund und der ganz großen Party-Sause. Von SPORT1 auf seine Sommer-Planungen angesprochen, sagte der 27-Jährige am Dienstag im Anschluss an das öffentliche Training vor 800 Fans: „Ich habe ab dem 28. Mai (dem letzten Saisonspiel gegen Mainz; Anm. d. Red.) erstmal nichts geplant mit der Hoffnung, dass wir von mir aus auch in den Bierkönig gehen.“