Das liebe Geld. Newcastle United, vor 15 Monaten noch verzweifelter Abstiegskandidat in England , hat sich diese Woche für die Champions League qualifiziert. Das ging schnell, und grenzt an kein Wunder: Es hat einfach nur mit Scheinen zu tun.

Was soll‘s, sagen sie, einen Haken gibt‘s immer. Manche kommen aus Dankbarkeit im langen weißen Gewand ins Stadion. Verrückt.

In der Bundesliga gibt es keine Scheichs, nur Werksklubs und seit Jahren eine Leipzig-Diskussion, weil RB kein echter demokratischer Verein ist, sondern finanzielle Monarchie besser findet. Wer zahlt, bestimmt, das haben sie in Leipzig in der Marktwirtschaft gelernt.