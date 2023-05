Die fetten Jahre des FC Bayern sind vorbei | Kolumne

Nach Jahren der Dominanz mit zehn Meistertiteln in Serie haben sowohl strategische Fehlentscheidungen als auch eine Verkettung, zumindest aus Vereinssicht, unglücklicher Umstände dafür gesorgt, dass die Bayern im Jahr 2023 weitaus mehr Probleme als Dominanz haben!

Felix Magath hat mal formuliert: „Disziplin bringt Erfolg. Aber Erfolg zerstört Disziplin.“ An diesem Punkt, das zeichnet sich deutlich ab, sind die Bayern. Ganz oben, im Vorstand, aber auch in Teilen der Mannschaft. Und im Team drumherum.

Diese Probleme hat der FC Bayern

Immer mehr, dieses Gefühl grassiert bei Mitarbeitern, gucken zuallererst auf sich. Welchen Schritt sie, persönlich, als nächstes machen könnten. Wie sie ihren eigenen Ruf verbessern und ihren „Marktwert“ steigern können. Statt als erstes, zweites und drittes an das Gemeinsame zu denken! An die Mannschaft, an die kollektiven Ziele und Herausforderungen.