Effenberg setzt auf Dortmund: "Die holen das Ding"

Dortmund liegt aktuell zwei Punkte vor Bayern München und könnte die Dominanz des Rekordmeisters mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 unterbrechen. Ein Grund dafür sei die mangelnde Konstanz der Münchner. "Aber niemand war da, wenn Bayern Schwäche zeigte. Das hat Dortmund jetzt endlich hingekriegt", sagte Effenberg: "Noch einmal 90 Minuten, dann haben sie etwas ganz, ganz Großes geschafft."

Bei den Bayern, die parallel zu Dortmund beim 1. FC Köln spielen, vermisst der frühere Münchner "die Überzeugung, die Ausstrahlung, die Aussagen". Nach dem Aus im DFB-Pokal und der Champions League droht den Bayern die erste titellose Saison seit 2012. "Aber vielleicht ist es auch gut, am Samstag mal krachend zu scheitern, um die Sinne zu schärfen für das, was man wieder machen muss, damit es in den nächsten Jahren besser wird", sagte Effenberg: "Wenn man durchgehend ohne Probleme Meister wird, ist das irgendwann wie ein Selbstläufer. Die Phase, die jetzt kommt, ist extrem wichtig, um den Verein für die Zukunft aufzustellen."