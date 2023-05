Bundesliga: Werder-Star zurück im Kader

Nach einer fünfwöchigen Pause wegen muskulärer Probleme in der Wade wird Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen den 1. FC Köln wieder in den Kader der Hanseaten zurückkehren. Ein Einsatz von Beginn an gilt allerdings als eher unwahrscheinlich.