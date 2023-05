Explosives Klima auf Schalke - Schwolow befeuert Torwart-Diskussion

Kehrt Fährmann ins Schalker Tor zurück?

Polter: „Wissen alle, was auf dem Spiel steht“

„Wir wissen alle, was auf dem Spiel steht. Nicht nur für uns und den Verein, sondern für die komplette Region. Am Ende haben wir den Schaden noch etwas begrenzt, aber es wäre mehr drin gewesen“, sagte Sebastian Polter schon nach dem Schlusspfiff am Samstag.

„Ich habe nicht vor, an den Abläufen etwas zu verändern“, so der Trainer, der sich dabei eine Hintertür offenließ: „Es sei denn, die Mannschaft möchte das.“

Durch die knifflige Ausgangslage sind die Königsblauen am 34. Spieltag wieder einmal in der Außenseiterrolle geraten. „Es wird mit Sicherheit schwer, keiner traut uns was zu“, ist sich Reis vor dem absoluten Endspiel in Leipzig bewusst.