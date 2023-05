FC Bayern: Diese Statistik könnte Tuchel-Team Meisterschaft kosten

Der FC Bayern stellt sich in dieser Saison selbst ein Bein! Das zeigt eine kuriose Statistik, die den Rekordmeister letztlich wohl auch den Titel in der Bundesliga kosten könnte.

So wurden gegen die Bayern in dieser Spielzeit bereits neun Elfmeter gepfiffen. Das ist negativer Vereinsrekord. Acht Strafstöße wurden verwandelt.

Bei aktuell 37 Gegentoren fielen demnach 21,6 Prozent der Gegentreffer durch einen Elfmeter - also jedes fünfte Tor!

Leipzig mit zwei Elfmetertoren gegen Bayern

Zum Vergleich: Nur neun Strafstöße haben die Münchner in den drei vorhergehenden Spielzeiten zusammengerechnet verursacht. Die Bundesliga-Geschichte zeigt: So viele Strafstöße gegen sich zu bekommen, ist ein schlechtes Omen für die Bayern, wie auch der kicker berichtet.

So lag der alte Negativ-Rekord bei acht Elfmetern. So viele hatte der FCB in den Spielzeiten 1974/75 und 2003/04 kassiert.

Auch die acht verwandelten Elfer sind Negativrekord. Jeweils sieben Elfmeter-Tore bekamen die Bayern in den Spielzeiten 1965/66, 74/75, 77/78 und 2003/04 eingeschenkt. In all diesen Jahren verpassten die Bayern auch die Meisterschaft.

Dass Elfmeter auch in dieser Saison durchaus spielentscheidend waren, zeigen die jüngsten Beispiele: Beim beim 1:3 gegen RB Leipzig kassierten die Bayern zwei Elfmetertore - genau wie schon beim 1:2 in Leverkusen.

Pavard hat die meisten Elfmeter verursacht

Mit Benjamin Pavard ist es auch ein Bayern-Spieler, der die meisten Elfmeter der Bundesliga verursacht hat. Der Franzose hat bereits drei Elfmeter in dieser Saison verschuldet, zuletzt am Samstag gegen RB Leipzig.