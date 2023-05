FC Bayern: Fällt Hoeneß These zu Süle-Abgang zum BVB auf die Füße?

In den sozialen Medien kursiert vor dem spannenden Finale im Titelrennen der Bundesliga ein älteres Video von FC-Bayern -Ehrenpräsident Uli Hoeneß aus dem vergangenen Jahr.

Hoeneß regte sich in besagtem Video über den Beweggrund des 27-Jährigen für seinen Abgang auf - und stellte dazu eine brisante These auf, nachdem Süle angesichts seines Wechsel von München zum BVB erklärt, ihm habe an der Säbener Straße schlichtweg Wertschätzung und Vertrauen gefehlt.