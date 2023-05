FC Bayern: Kahn geht nach Niederlage scharf mit Team ins Gericht

Kahn: „Intelligent haben wir uns nicht angestellt“

„Das ist bitter“, betonte Kahn, „jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand. Doch noch sei es „nicht vorbei: Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter das Spiel in Köln abgepfiffen hat.“ Dort tritt der FC Bayern am letzten Spieltag an, der BVB empfängt den FSV Mainz 05.