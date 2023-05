FC Bayern: Tuchel über Meisterrennen - "Keine Routine"

Am vorletzten Spieltag der Bundesliga legt der FC Bayern am Samstagabend mit dem Kracher gegen RB Leipzig vor, bevor der BVB einen Tag später zum FC Augsburg reist.

FCB-Coach Thomas Tuchel sieht dabei trotz der vielen Erfolge in der Vergangenheit keine Routine für den FC Bayern München. Ob er sich als Meistertrainer fühlt, sollte er den Titel nach München holen, wollte der Coach noch nicht nachdenken.

Zudem sprach er in der Pressekonferenz über den Besuch einer Vereinslegende und das Aus in der Champions League gegen Manchester City - und warum sich seine Prophezeiung über die Stärke der Guardiola-Elf erfüllte.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Tuchel über Manchester Citys klaren Erfolg gegen Real +++

Ich hätte es nicht gebraucht als Bestätigung, aber es war eine Bestätigung, dass wir auf einem sehr hohen Niveau mit City gekämpft haben. Dass es deutlich knapper war, als es die Anzeigetafel am Ende gezeigt hat. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich der einsame Rufer im Wald war, aber wir haben uns getraut, das so zu analysieren. Nach wie vor glaube ich, dass wir sie zweimal am Haken hatten und wichtige Statistiken dieses Spiels für uns entschieden haben – sei es Sprints oder Ballbesitz und intensive Läufe, was nicht viele Mannschaften schaffen. Deshalb gab es viele Dinge, die auf einem sehr hohen Niveau waren, auch wenn das Ergebnis eine bittere Sprache gesprochen hatte. Der Sieg gegen Real war eine Demonstration ihrer Stärke und Klarheit. Die Besonderheit ist, dass eigentlich niemand etwas Besonderes macht. Diese Klarheit im Spiel ist das Besondere. City ist die Benchmark, aber ich denke, dass wir auf einem hohen Niveau gegen sie gespielt haben. Da müssen wir uns nicht schämen für das Aus. Natürlich hätten wir es gerne anders gehabt.

+++ Tuchel auf die Frage nach einem Sechser-Transfer +++

Nice try, guter Versuch. Aber wir werden die Kaderplanung nicht öffentlich machen, auch nicht die vermeintlichen Wünsche des Trainers. Ich muss Sie enttäuschen.

+++ Tuchel über den Robben-Besuch +++

Ich wollte ihn überzeugen für das Spiel morgen. Er war nicht das Problem, sondern die DFL. Da war er nicht angemeldet. Da werde ich noch ein Wörtchen mit Kathleen Müller sprechen müssen (lacht). Aber er ist mehr als willkommen hier und wir hoffen, dass er uns immer wieder besucht. Jeder Sportler kann sich eine Scheibe von Arjen Robben abschneiden.

+++ Tuchel über Pavard +++

Er ist ein sehr konstanter und solider Spieler, performt auf hohem Niveau. Er kann sowohl außen als auch in der Innenverteidigung spielen. Auch in einer Dreierkette kann er eingesetzt werden. Daher ist er eine absolute Verstärkung und gibt uns defensiv viele Möglichkeiten. Daher sind wir sehr zufrieden mit ihm. Ich erwarte ihn mit sehr viel Selbstvertrauen, da er mich in jedem Spiel beeindruckt.

+++ Über Szoboszlai +++

Wir müssen auf ihn aufpassen, aber wir müssen auf alle vier Stürmer sehr gut aufpassen. Sonst bekommen wir ein Problem.

+++ Tuchel über die Situation im Verein +++

Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die gerne trainiert und lernt. Jeder ist bereit, sein Ego auf die Seite zu stellen, weil es um den Erfolg geht. Ich habe einen sehr gut strukturierten Verein vorgefunden. Manchmal wirkt es nach außen etwas laut, aber er ist sehr gut strukturiert. Natürlich gab es Probleme, sonst wäre ich nicht hier. Aber so bekommen wir unsere Jobs. Ein Urteil über meine Leitung werde ich anderen überlassen.

+++ Tuchel über die Form von Leon Goretzka +++

Leon hat immer Chancen, zu spielen. Er hat auch sehr gut trainiert. Wir haben uns jetzt für eine offensive Aufstellung entschieden. Ryan Gravenberch hat es zuletzt auch gut gemacht und hätte einen Einsatz verdient. Aber wir haben uns für Thomas Müller entschieden, weil er öfter im Strafraum auftaucht. Von der Leistung gibt es keinen Grund zum Wechseln, aber jedes Spiel ist anders. Die letzte Entscheidung ist da noch nicht gefallen. Leon trainiert sehr gut, auch Ryan trainiert auf hohem Niveau. Beide waren letztens nicht im Spiel, aber da werden wir eine taktische Entscheidung fällen.

+++ Tuchel über Cancelo +++

Das Gespräch hatten wir noch nicht. Ich denke, dass er sich sehr wohl fühlt hier. Aber am Ende gehören alle Parteien in so einem Leihgeschäft dazu. Das ist noch nicht entschieden und noch nicht besprochen. Unabhängig davon, liebe ich ihn. Seine Qualitäten und seine Lust auf Training sind einzigartig. Er hat natürlich auch noch Luft, Bestandteil der Mannschaft zu werden und seine Fähigkeiten ins Team einzubringen. Da gibt es noch etwas Abstimmungsschwierigkeiten. Aber von seinem Herz und seiner Lust ist das absolut top. Ich habe das Gefühl, dass er da richtig Bock drauf hat. Alles andere besprechen wir nach der Saison.

+++ Tuchel über die Personalsituation +++

Lucas Hernandez und Manuel Neuer fehlen, das ist klar. Auch Alphonso Davies fehlt. Auch Eric Maxim Choupo-Moting schafft es nicht. Sonst sind alle anderen zurück im Training und einsatzbereit.

+++ Tuchel über Automatismen +++

Die kommen natürlich. Sonst müssten wir uns fragen, was wir die ganze Woche machen. Das ist auch der Anspruch, den wir an uns selber haben. Wir haben leider etwas viel Trainingszeit aktuell. Wir wären gern noch in ein paar Wettbewerben mehr. Aber es ist unser Anspruch, dass wir der Mannschaft helfen und ein Anspruch entsteht, Spiele verdient zu gewinnen. Auf den kleinsten Nenner heruntergebrochen: Es geht darum, Tore zu erzielen und Gegentore zu verhindern. Das gelingt uns immer besser. Man merkt auch im Training, es gibt einen immer einheitlicheren Spielrhythmus. Die Trainingszeit hilft uns gerade, auch wenn wir sie uns nicht gewünscht haben.

+++ Zu Lucas Hernandez +++

Ich kann es nicht erwarten, dass er auf dem Platz ist. Es ist jeden Tag sehr beeindruckend, wie professionell er das alles macht. Das erwarten wir natürlich auch, aber da gehört ein bisschen mehr dazu: Er ist nicht nur da, sondern wie er da ist. Er hat jeden Tag ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv. Du spürst es, wenn er in den Raum kommt. Seine Persönlichkeit steckt an andere an, obwohl er selbst über viele Monate in einer echt bescheidenen Situation verharrt. Das macht es sehr besonders. Für mich ist er ein ganz klarer Führungsspieler. Ich kann es nicht erwarten, bis er fit ist und wir gemeinsam loslegen können.

+++ Ist es ihr Meistertitel? +++

Stellen Sie mir diese Frage nochmal, wenn es passiert ist.

Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn es (am Sonntag, Anm. d. Red.) auf der Couch passiert. Hauptsache, es passiert.

+++ Zum Gegner Leipzig +++

Wenn wir das Spiel kontrollieren wollen, müssen wir die Konter verhindern, bevor sie entstehen. Wenn wir in der letzten Zone angreifen, müssen wir uns während der Angriffe absichern. Da müssen wir Fleißarbeit machen und Räume schließen. Dazu wollen wir viele Spieler frei angreifen lassen. Das ist ein Vorteil von uns, diese Wucht zu entwickeln, wenn viele Spieler frei angreifen.

+++ Tuchel über die Situation im Meisterrennen +++

Das ist keine Routine. In der Vergangenheit war die Meisterschaft zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. Das schaut nach Routine aus, wenn man die Vergangenheit anschaut. Aber die Tabellensituation zeigt, dass es keine Routine ist. Das beste Konzept ist es, zu beeinflussen, was wir beeinflussen können. Das ist unsere Leistung, unsere Einstellung und unsere Leidenschaft. Aber auch unsere Stimmung. Wir haben einen schweren Gegner vor der Brust. Wir wollen das nun schaffen, in gute Leistung umzumünzen. Und morgen zählt dann nur ein Sieg.

+++ Bayern mit neuem Heimtrikot +++

Schon rein optisch lohnt sich am Samstagabend ein Blick in die Allianz Arena. Im letzten Heimspiel der Saison präsentiert der FC Bayern sein neues Heimtrikot für die kommende Saison. Während das Design eine breite Zustimmung bei den Fans findet, sorgte der Preis (bis zu 149,95 Euro) für negative Kommentare in den Sozialen Medien.

+++ Die Konstellation +++

Der FC Bayern trifft am Samstagabend im Kracher auf RB Leipzig vor, am Samstag ist der BVB beim FC Augsburg gefordert.

Sollten die Münchner gewinnen, müsste die Borussia ebenfalls drei Punkte holen - sonst wäre die Meisterschaft (zumindest so gut wie) entschieden.

+++ Herzlich willkommen +++