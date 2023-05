FC Bayern: "Ryan hat es gut gemacht" - Tuchel lobt Gravenberch

Wendet sich nun alles zum Positiven?

Am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg bei Werder Bremen stand Ryan Gravenberch erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf des FC Bayern und holte sich gleich ein Lob seines Trainer Thomas Tuchel ab.

Auf Nachfrage von SPORT1 sagte Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz: „Ryan hat es gut gemacht. Es ist nicht einfach, plötzlich in der Startelf zu spielen. Er hat so lange darauf gewartet. Deshalb hat er es den Umständen entsprechend gut gemacht.“

Im Sommer 2022 war das niederländische Mittelfeld-Juwel unter großen Vorschusslorbeeren für 18 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Bayern gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, konnte die hohen Erwartungen jedoch bislang nicht erfüllen.

Startet Gravenberch jetzt bei Bayern durch?

In allen Wettbewerben spielte der 20-Jährige bisher nur 819 Minuten (insgesamt 30 Einsätze), trotzdem hält Tuchel viel von Gravenberch.

„Er ist manchmal unauffällig, aber er macht die kleinen Sachen gut“, fasste der Bayern-Coach die Leistung seines Schützlings in Bremen zusammen. „Er ist fleißig, ballsicher, schleppt die Bälle gut durchs Mittelfeld. Er war an gefährlichen Pässen beteiligt in den Sechzehner. Eine gute Leistung.“

Die es nun zu bestätigen gilt, nachdem Gravenberch Ende April in einem Interview mit Voetbal International erklärte hatte, dass er auf mehr Spielzeit in München poche.

„Ein Jahr Training und Spielen auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich“, sagte er. „Wenn ich allerdings spiele, dann hauptsächlich im Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen.“