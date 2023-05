FC Bayern: Top-Transfer? Über diesen Star tuscheln die Stars schon in der Kabine

Schließlich ruft der England-Klub für den 24 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler rund 100 Millionen Euro auf - eine gewaltige Summe insbesondere deshalb, weil die Münchner neben einem Sechser dringend auch einen treffsicheren Mittelstürmer an die Säbener Straße lotsen wollen .

Tuchel will Top-Lösung fürs Mittelfeldzentrum

Nach SPORT1 -Informationen ist der Name Rice zuletzt allerdings schon unter den aktuellen Bayern-Stars gefallen, ist also durchaus auch intern ein Thema beim deutschen Rekordmeister.

Klingt, als könnte sich Rice eine Zusammenarbeit durchaus vorstellen - genauso wie Tuchel den 41-maligen englischen Nationalspieler gerne in seinen Reihen hätte.

Álvarez kein Thema mehr beim FC Bayern

Klar ist: Der Bayern-Coach will eine Top-Lösung fürs Mittelfeldzentrum - und am liebsten eine, die Kimmich den Rücken freihält, sodass dieser künftig eine etwas offensivere Rolle im FCB-System einnehmen kann.

Wie SPORT1 zuletzt bereits berichtete, ist Ajax-Profi Edson Álvarez in dem Zusammenhang kein Thema mehr in München . Die Bayern wollen kein Angebot für den Mexikaner abgeben, bei dem aktuell nun ausgerechnet der BVB die besten Karten auf eine Verpflichtung hat.

Hohe Ablösesumme: Bayern müsste Spieler verkaufen

Kein Bayern-Kandidat ist derzeit auch Moisés Caicedo. Der 21-jährige Ecuadorianer von Brighton & Hove Albion wurde zuletzt mit verschiedenen Top-Klubs aus der Premier League in Verbindung gebracht.

Diese könnten den Bayern auch bei der Personalie Rice zum Verhängnis werden: Ob der gebürtige Londoner, an dem unter anderem Arsenal großes Interesse zeigt, eine ernsthafte Option wird, hängt auch davon ab, wie groß dessen Interesse an einem Wechsel an die Isar wirklich ist.