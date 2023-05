FC Bayern: Verkaufskandidat? Was Goretzka plant - und wovon seine Zukunft bei den Bayern abhängt

Verkaufskandidat? So plant Goretzka

An Leon Goretzka wird die Verunsicherung in der Mannschaft des FC Bayern besonders deutlich. Der Nationalspieler erlebt wie viele Stars eine Horror-Saison. Aufgeben kommt für ihn aber nicht in Frage. Thomas Tuchel wird mitentscheiden, wie es im Sommer weitergeht.