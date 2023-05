FC Bayern verschiebt brisanten Termin

Nun hat der Rekordmeister selbst angekündigt, diese um eine Woche nach hinten zu schieben. Eigentlich war der Termin für den 22. Mai anberaumt worden, nun treffen sich die Mitglieder erst am 30. Mai, und somit erst nach dem letzten Pflichtspiel der Saison. Dies findet am Samstag, den 27. Mai um 15.30 Uhr in Köln statt.